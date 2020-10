La nuova Roma va incontro ai tifosi: torna il vecchio stemma, apparirà sulla seconda maglia

AS ROMA NEWS – Colpo di scena: torna il vecchio stemma. In tandem con il nuovo, a cui la Roma comunque non intende rinunciare per vari motivi. Ma i Friedkin fanno comunque un bel passo avanti verso quei tifosi, inguaribili romantici, che chiedevano a gran voce il ritorno dello storico “ASR”.

Lo rivela oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini). Il 5 ottobre scorso infatti, nella sala Champions di Trigoria è andato in scena l’incontro fra l’avvocato Contucci, quattro rappresentanti della Curva Sud e ceo della società giallorossa Guido Fienga. I tifosi hanno consegnato all’amministratore delegato due raccolte di firme per il ripristino del vecchio stemma, che l’ex presidente Pallotta ha voluto cambiare nel 2013 e a cui tanti sostenitori, però, sono rimasti visceralmente legati.

Le petizioni avevano numeri di firme non casuali: 11.927 (nel 1927 è nata la Roma) e 753 (la data di fondazione della città ovviamente avanti Cristo) per un totale di quasi 13.000 sottoscrizioni. Fienga ha chiarito che, se dal punto di vista commerciale chiamarsi Roma, soprattutto all’estero, è assai più efficace di “AS Roma”, si verrà incontro ai tifosi dal punto di vista identitario. Nella prossima stagione, infatti, la seconda maglia avrà come stemma quello vecchio. La dirigenza si aspetta così un boom di vendite.

Fonte: Gazzetta dello Sport