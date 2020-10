Omeragic più El Shaarawy: ecco i rinforzi per gennaio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nonostante il mercato si sia chiuso da pochi giorni, la sessione di gennaio è alle porte e la Roma si sta già muovendo per colmare le lacune lasciate in rosa. La priorità, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) è un terzino destro.

Il rinforzo per la fascia ha un nome: piace Al loro posto piace Becir Omeragic che costa 4 milioni di euro e che può giocare anche da difensore centrale. Il suo arrivo però è strettamente legato alla cessione in rosa di qualche esubero: uno tra Bruno Peres e Karsdorp dovrà essere piazzato altrove per far spazio al giovanissimo difensore svizzero.

Il secondo acquisto da centrare è quella dell’attaccante, dato che Fonseca ha espressamente chiesto un rinforzo dopo la partenza in prestito di Justin Kluivert: al momento il candidato forte è Stephan El Shaarawy, per il quale non si esclude un ritorno di fiamma in inverno. Il giocatore è pronto a una forte riduzione di stipendio pur di tornare a Trigoria, servirà però un intesa sulla formula del trasferimento con lo Shangai Shenua.

Fonte: Gazzetta dello Sport