Smalling, che paura: la distorsione e poi le urla. Salterà le prossime tre partite

AS ROMA NEWS – Tanta paura per Chris Smalling. Il centrale inglese ha accusato un problema al ginocchio durante l’allenamento di martedì scorso durante il quale il calciatore ha riportato una distorsione. Si è temuto il peggio: il giocatore ha avvertito subito il problema e ha urlato per il dolore, racconta Il Tempo (A. Austini).

Lo spavento è stato comprensibile e subito si è temuto il peggio. Gli esami svolti subito hanno però dato esito negativo: sono stati esclusi problemi seri all’articolazione. La Roma ha deciso di tenere nascosto il problema fisico del calciatore, e durante la conferenza stampa di presentazione non è stata fatta alcuna menzione dell’accaduto.

Le condizioni di Smalling saranno da valutare giorno per giorno, ma di sicuro il difensore salterà Roma-Benevento. Stando a quanto scrive La Repubblica (F. Ferrazza), il centrale sarà indisponibile per le prossime tre partite e, se tutto andrà bene, tornerà a disposizione di Fonseca dopo Milan-Roma.

Fonte: Il Tempo / La Repubblica