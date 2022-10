ROMA-BETIS 1-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Europa League amara per la Roma, sconfitti ancora nel girone C, stavolta dal Betis. Dybala illude i giallorossi, poi due prodezze degli spagnoli gelano l’Olimpico.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo stadio Olimpico per affrontare la formazione spagnola:

Rui Patricio 6 – Attento sulle insidiose conclusioni del Betis nel primo tempo. Non può nulla sul bolide di Rodrigues. Nella ripresa è inoperoso, poi però viene superato dal prodigioso colpo di testa di Luiz Henrique.

Mancini 6 – Azzoppa Celik dopo pochi secondi di gioco. Si ricorda in ritardo che quelli da randellare sono i giocatori in maglia verde e bianca.

Smalling 6 – Il Betis non dà punti di riferimento lì davanti, e anche lui deve soffrire più del solito. Ma se la cava.

Ibanez 6 – Primo tempo da protagonista con anticipi brillanti e relative giocate in ripartenza. Meno appariscente nella ripresa.

Celik sv. – Mancini lo mette fuori dai giochi dopo una manciata di minuti. Dal 6′ Spinazzola 5 – Parte col freno a mano un po’ tirato. Nella ripresa sgasa solo un paio di volte, ma senza incidere. Nel finale si perde colpevolmente Luiz Henrique, lasciandogli la possibilità di staccare indisturbato in area e realizzare un gol altrimenti impossibile.

Matic 6 – Corre un po’ troppo a vuoto, pagando il palleggio degli iberici. E’ l’unico però che riesce a dare un minimo di geometrie e sostanza alla mediana, troppo lenta e compassata.

Cristante 5 – Primo tempo anonimo. Secondo ancora peggiore, con un gol fallito e troppi palloni persi. Dall’80’ Camara sv.

Zalewski 6,5 – Costretto a spostarsi subito nell’inedito ruolo di esterno destro, se la cava bene. Attento difensivamente, mette in mostra le sue qualità quando attacca.

Dybala 6,5 – Classe superiore. Realizza alla perfezione il rigore del momentaneo vantaggio, poi sfiora il raddoppio con un mancino splendido al volo dal limite. Cala sensibilmente nella ripresa. Dall’80’ El Shaarawy sv.

Zaniolo 4,5 – Non riesce a incidere con una serie di conclusioni imprecise. Colpisce una traversa clamorosa a pochi metri dalla porta, servito impeccabilmente da Zalewski. Tenta troppo spesso la stessa giocata, diventando prevedibile. Nel finale perde le staffe e si fa cacciare scioccamente.

Abraham 5 – Giocatore che sembra aver perso una grande dose di autostima, e allora non gli riesce quasi più nulla. Un pochino meglio nella ripresa, ma non è più il giocatore impattante dell’anno scorso. Dal 72′ Belotti sv.

JOSE’ MOURINHO 5 – La Roma continua a non rubare l’occhio. Se poi non arrivano nemmeno i risultati diventa tutto più complicato. La sconfitta di oggi è anche sfortunata, ma la squadra ha il potenziale per poter fare di più. Il girone, assolutamente alla portata della Roma, ora si complica parecchio. Così come il cammino futuro in Europa League anche in caso di passaggio del turno,

Giallorossi.net – Andrea Fiorini