Mancini manda ko Celik: intervento scomposto, il ginocchio preoccupa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Altro infortunio in casa Roma, stavolta capitato nel corso della partita di Europa League contro il Betis.

A farsi male dopo appena cinque minuti è il turco Zeki Celik dopo un durissimo intervento sulla gamba. Il problema è che a colpirlo non è stato un giocatore del Betis, ma un suo compagno di squadra.

A colpirlo duramente con il piede a martello all’altezza della tibia è stato Gianluca Mancini, che per arrivare sul pallone ha colpito in pieno il suo compagno.

Celik ha provato a restare in campo, ma dopo pochi secondi ha alzato bandiera bianca. Il ginocchio ha infatti compiuto un movimento innaturale e il turco ha avvertito dolore che gli ha impedito di continuare il match.

Nelle prossime ore il giocatore dovrebbe svolgere i controlli per scongiurare guai peggiori all’articolazione. La Roma, che ha già perso Karsdorp fino a dopo il Mondiale, incrocia le dita e spera di non dover rinunciare a lungo anche all’altro terzino destro in rosa.

Giallorossi.net – G. Pinoli