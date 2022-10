(LIVE!) ROMA-BETIS, le formazioni ufficiali: Mou sceglie Abraham con Dybala e Zaniolo. A sinistra c’è Zalewski

AS ROMA NEWS – Terza partita del girone C di Europa League per la Roma, che questa sera in un Olimpico nuovamente sold out affronterà gli spagnoli del Betis.

La formazione iberica, quarta nella Liga, comanda il raggruppamento a punteggio pieno. Per questo motivo i giallorossi, dopo il passo falso all’esordio contro il Ludogorets, sono chiamati a vincere stasera per poi rimandare il discorso del primato al match di giovedì prossimo in Spagna.

Un passo falso oggi non solo renderebbe quasi impossibile arrivare primi nel girone, ma complicherebbe anche la possibile qualificazione agli scontri ad eliminazione diretta. Vi lasciamo dunque alle emozioni del match di questa sera.

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale della Roma annunciata in anteprima da Sky Sport: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham.

Ore 19:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo sereno e clima mite nella Capitale. Terreno di gioco ancora in non perfette condizioni. Tra pochi minuti vi comunicheremo in anteprima le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-REAL BETIS, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham. All.: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Tripi, Vina, Camara, Bove, Spinazzola, Shomurodov, Belotti, El Shaarawy.

BETIS SIVIGLIA (DA CONFERMARE): Bravo; Ruibal, Luiz Felipe, Pezzella, Miranda; William C, Rodriguez; Joaquin, Fekir, Canales; Iglesias. All.: Pellegrini.

A disposizione: Rui Silva, Raul Garcia, Ruiz, Gonzalez, Akouokou, Luiz Enrique, Guardado, Rodri, W. Josè, Alex Moreno, Delgado.

ARBITRO: Jug (Slovenia).

ASSISTENTI: Zunic-Vidali (Slovenia).

IV UOMO: Smajc (Slovenia).

VAR: Van Boekel (Olanda).

ASS. VAR: Higler (Olanda).

Giallorossi.net – Andrea Fiorini