TIAGO PINTO: “Partita importante, non decisiva. Un grande squadra ha continuità. Il rinnovo di Zaniolo? A tempo debito saprete tutto”

AS ROMA NOTIZIE – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Betis.

Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla partita di Europa League che si sta per giocare allo stadio Olimpico:

Si abusa della frase “questa partita è una finale”, ma in un girone a 4 se ne sbagli una tutte diventano finali. Sentite questa pressione?

“È una partita importante contro una squadra molto forte, che ha fatto una stagione incredibile l’anno scorso. È importante ma la partita decisiva sarà sempre l’ultima. Oggi dobbiamo vincere, è una partita importante in casa ma non decide se andiamo avanti o no”.

Oggi va in panchina Spinazzola, si rilancia il concetto della concorrenza.

“Se vuoi essere un giocatore della Roma devi essere preparato alla concorrenza. È difficile giocare tutte le partite a questi livelli per 90′ Per uno come Zalewski avere un concorrente come Leonardo è la cosa migliore che possa succedere in questa fase della sua carriera. Oggi avrà un’opportunità e sono sicuro che farà bene. È molto importante per noi con tante partite avere giocatori e non sapere chi sia il titolare, è importante per tutti”.

Il rinnovo di Zaniolo?

“Lo sapevo che mi facevate questa domanda. Nicolò è importante per noi, a tempo debito si saprà tutto, ma oggi è importante concentrarci sulla gara. Spero che Nico ci aiuti a vincere”.

Quanto si può crescere ancora?

“Stiamo crescendo in tutto, la squadra ha più consapevolezza anche delle gare importanti. Non dimentico ciò che Mourinho ha detto: abbiamo perso con Udinese e Atalanta. Ok i big match, ma dobbiamo avere continuità. Una grande squadra deve avere costanza”.

Anche oggi 65.000 persone allo Stadio.

“Questa responsabilità si sente, ma è bello. Quando Mourinho è arrivato è aumentato il rapporto tra club, gente e città. Non dobbiamo prendere l’entusiasmo come garantito, ma dobbiamo sempre meritarcelo”.