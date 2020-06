Roma, boccata d’ossigeno dalla Uefa: eliminato per un anno il Fair Play Finanziario

ULTIME NEWS AS ROMA – Boccata d’ossigeno per la Roma. La Uefa ha rese note ieri le nuove disposizioni per il Fair Play Finanziario causa Coronavirus e oggi “Il Messaggero” (S. Carina) spiega quali ripercussioni ci saranno sul mercato giallorosso e come queste regole daranno un aiuto al club.

Il periodo di monitoraggio ‘20-21 viene ridotto e coprirà soltanto due periodi di rendicontazione (esercizi finanziari che terminano nel 2018 e 2019) mentre quello relativo alla stagione ‘21-22 è esteso e ne coprirà quattro (2018-2019-2020 e 2021). Tradotto: la valutazione del bilancio 2020 slitta di un anno e assieme a quello del 2021 verrà considerato come un unico periodo.

Questo permetterà di ridurre notevolmente l’impatto negativo della pandemia visto che verrà effettuata la media del deficit combinato dei due anni. Di fatto dunque il Fair Play Finanziario verrà eliminato per quest’ anno, e la Roma potrà avere più tempo per sistemare i suoi conti.

