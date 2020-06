Pau Lopez in bilico: per 30 milioni può partire. Il Besiktas tenta Olsen, Fuzato verso il prestito al Gil Vicente

CALCIOMERCATO AS ROMA – Pau Lopez rischia di essere uno dei prossimi protagonisti del mercato estivo a tinte giallorosse. Visti i chiari di luna, nessuno può considerarsi al sicuro, tanto meno lo spagnolo che non sembra aver fatto breccia nel cuore della tifoseria.

Il portiere ha vissuto tutto sommato una buona stagione in giallorosso, salvo la papera clamorosa nel derby che ha un po’ segnato la prima parte della sua avventura nella Capitale. Sulla sua testa poi pende la spada di Damocle di quei 23,5 milioni di euro che è stato pagato, e che lo rendono il portiere più costoso della storia della Roma.

Fonseca è più che soddisfatto del suo rendimento, e anche a Trigoria assicurano che il giocatore non è sul mercato. Ma davanti a un’offerta allettante il portiere rischia di finire tra i partenti. Al momento però sembra difficile che possa materializzarsi una proposta per Pau Lopez che permetta alla Roma una plusvalenza.

Il giocatore, riferisce oggi Il Romanista (P. Torri), a bilancio sta a circa venti milioni di euro e questo vuole dire che dovrebbe arrivare un’offerta intorno ai trenta milioni per pensare di potersi privare di lui, considerando che poi la Roma dovrebbe tornare sul mercato per trovare un nuovo portiere titolare.

Al momento l’unico club che sembra interessato a Pau Lopez e disposto a spendere certe cifre è il Newcastle, squadra della Premier League finita nelle mani di un fondo arabo che vuole renderlo immediatamente competitivo. Per ora siamo nel campo dei semplici ammiccamenti, ma qualora l’offerta dovesse concretizzarsi tutto potrebbe accadere.

Intanto Robin Olsen, altro portiere di proprietà della Roma che rientrerà dal Cagliari, viene dato per vicino al Besiktas in prestito gratuito: stando a quanto riferiscono media turchi in questi minuti, un accordo di massima sarebbe già stato raggiunto tra i due club, ma ora la palla passa all’estremo difensore svedese che starebbe riflettendo sul trasferimento.

Infine anche Fuzato, attuale terzo portiere giallorosso che ha bisogno di giocare per crescere e dimostrare quanto di buono ha lasciato intravedere, sta per finire in prestito al Gil Vicente, club della massima serie portoghese.

Redazione Giallorossi.net