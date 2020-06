La Roma sospende Petrachi, rottura definitiva. “Squadra e allenatore saranno guidati da Fienga” (COMUNICATO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La rottura era nell’aria, ora arriva la notizia della sospensione del direttore sportivo Petrachi. La Roma ha quindi deciso di chiudere con il suo dirigente. Ne dà notizia in questi minuti il portale “Gazzetta.it” (M. Cecchini / C. Zucchelli).

Non è bastato nemmeno l’appello alla ragione che l’a.d. Fienga gli aveva rivolto nei giorni scorsi. Petrachi, scrive il sito on line della Gazzetta dello Sport, ha continuato con le sue rimostranze, con le sue accuse a vari livelli, e così alla dirigenza non è rimasto altro che sospenderlo.

Alla Roma interpretano questo un segnale di buona volontà, una mano tesa che prende il posto del licenziamento nudo e crudo. In linea teorica, il direttore sportivo potrebbe anche tornare nelle sue funzioni, ma si può immaginare come questa sia in ogni caso una delegittimazione. Se lui impugnasse la sanzione fatalmente si finirebbe in Tribunale. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità della sanzione.

Al posto di Petrachi sarà promosso Morgan De Sanctis, con la collaborazione da lontano di Franco Baldini, il consulente del presidente Pallotta, che sul mercato avrà un ruolo di primo piano.

AGGIORNAMENTO – La Roma comunica ufficialmente la sospensione di Petrachi. Squadra e allenatore saranno guidati dal ceo Guido Fienga. (asroma.com)