ULTIME DA TRIGORIA – Pellegrini torna in gruppo, leggero affaticamento per Mkhitaryan

ULTIME NEWS AS ROMA – Buone notizie arrivano dall’allenamento che si è svolto questa mattina a Trigoria: è infatti tornato in gruppo Lorenzo Pellegrini, il trequartista dunque sarà a disposizione di Fonseca per Roma-Sampdoria.

Chi invece non è al meglio è l’armeno Mkhitaryan, fermato da un piccolo affaticamento muscolare. Tutto normale vista l’inattività, il giocatore dovrebbe recuperare per la gara di mercoledì prossimo, ma Fonseca da quella parte può contare anche su Perotti e Kluivert.

Ancora individuale per Gianluca Mancini, così come per Nicolò Zaniolo: il primo dovrebbe tornare in gruppo a giorni, mentre il secondo prosegue il suo avvicinamento al rientro in squadra a ritmi serrati.

Questa a oggi la probabile formazione per Roma-Sampdoria: Pau Lopez, Zappacosta, Smalling, Mancini, Kolarov, Diawara, Veretout, Perez, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko.

Redazione Giallorossi.net