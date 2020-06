Kluivert verso l’Arsenal, alla Roma vanno Mkhitaryan e una ricca plusvalenza

CALCIOMERCATO AS ROMA ULTIME – Justin Kluivert all’Arsenal. L’affare prosegue e trova conferme anche oggi su diversi quotidiani. La Roma e i Gunners stanno lavorando a uno scambio che porterebbe l’attaccante olandese in Premier League e Mkhitaryan in giallorosso.

Stando a quanto racconta oggi “Il Tempo” (F. Biafora), Raiola ha in mano il mandato della Roma per lavorare con l’Arsenal ad uno scambio con l’armeno, operazione che genererebbe una ricca plusvalenza per le casse giallorosse (anche se l’Ajax vanta una percentuale sulla cessione). E che permetterebbe a Fonseca di avere ancora con sé Mkhitaryan, calciatore che lo ha conquistato.

La Roma, aggiunge “Leggo” (F. Balzani), valuta Kluivert circa 40 milioni di euro, e considerato che il giocatore era stato acquistato da Monchi a 17,5 milioni di euro, la plusvalenza sarebbe ricchissima (circa 25 milioni), facendo felice Pallotta e i conti del club.

Fonti: Il Tempo / Leggo