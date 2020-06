UEFA, ecco le nuove misure adottate per il Fair Play Finanziario (COMUNICATO)

AS ROMA NEWS – Il Comitato Esecutivo UEFA si è riunito oggi in videoconferenza e ha approvato una serie di misure temporanee di emergenza in aggiunta al regolamento sulle licenze di club e il Fair Play finanziario per tenere conto degli effetti negativi di COVID-19 sulle finanze dei club.

Le nuove misure adottate sono:

• Fornire flessibilità garantendo nel contempo che i club continuino ad adempiere ai propri obblighi di trasferimento e di retribuzione in tempo;

• Dare ai club più tempo per quantificare e tenere conto della perdita imprevista di entrate;

• Neutralizzare l’impatto negativo della pandemia consentendo ai club di adeguare il calcolo del pareggio per le carenze di entrate segnalate nel 2020 e nel 2021, proteggendo al contempo il sistema da potenziali abusi;

• Assicurare la parità di trattamento dei club nei casi in cui l’impatto di COVID-19 può essere realizzato in periodi di rendicontazione diversi a causa delle varie fine dell’anno fiscale dei club e dei calendari delle leghe nazionali;

• Affrontare il problema reale che è la mancanza di entrate dovuta a COVID-19 e non la cattiva gestione finanziaria;

• Mantenere lo spirito e l’intento del fair play finanziario per la redditività a lungo termine del calcio.

Debiti scaduti – validi durante la stagione 2020/21

• Tutti i club che partecipano alle competizioni UEFA devono dimostrare al 31 luglio (anziché al 30 giugno) e al 30 settembre di non avere debiti scaduti in relazione a trasferimenti, dipendenti e autorità sociali / fiscali a causa di obbligazioni da pagare fino al 30 giugno e al 30 settembre rispettivamente;

• Tutti i club che partecipano alle competizioni UEFA devono riportare le informazioni sui crediti in relazione ai trasferimenti al 30 giugno e al 30 settembre in modo da consentire il confronto incrociato delle informazioni con i debiti dei conti di altri club.

Regola di pareggio – valida durante le stagioni 2020/21 e 2021/22

• La valutazione dell’esercizio 2020 è rinviata di una stagione e sarà valutata insieme all’esercizio finanziario 2021;

• Il periodo di monitoraggio 2020/2021 è ridotto e copre solo due periodi di riferimento (esercizi finanziari che terminano nel 2018 e 2019);

• Il periodo di monitoraggio 2021/2022 è esteso e copre quattro periodi di rendicontazione (esercizi finanziari che si chiudono nel periodo 2018-2019-2020 e 2021). • gli esercizi finanziari 2020 e 2021 sono valutati come un unico periodo; • l’impatto negativo della pandemia è neutralizzato calcolando la media del deficit combinato del 2020 e del 2021 e consentendo ulteriormente adeguamenti specifici di COVID-19.

Fonte: Uefa.com