“ON AIR!” – SAVELLI: “Juve in calo, l’anno prossimo sarà una grande occasione per la Roma”, GALOPEIRA: “A me comincia a mancare anche la Coppa Italia”, CATALANI: “Rischiamo di passare l’estate più brutta di sempre”, BERSANI: “Ma con l’Europa League…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Manolas è dovuto andare a Napoli per baciare una coppa. Ieri l’ho visto incitare e caricare i compagni, alla Roma stava sempre a piangere…”Higuain m’ha messo un dito nell’occhio…nghèèè“, ve lo ricordate? Lui scrive che dopo sei anni alza una coppa, ed è la verità… Noi abbiamo massacrato Lotito, De Laurentiis, ma loro hanno vinto e sti fighetti no… Poi magari vinciamo l’Europa League, e allora cambia tutto, ma già quest’anno anche il Napoli rischia di aver fatto meglio di te… Se qua non solo non vinci la coppa Italia, ma non sei più nemmeno in grado di sostenere quel percorso di secondi e terzi posti che a me convinceva, allora ti dico che mi manca pure la Coppa Italia… Il Napoli rispetto alla Roma è un club molto più sano, gestito da un presidente arrogante ma che va sempre in utile…Tratta pure male i tifosi, e lo sai come fai a far stare zitti i tifosi? Vincendo la Coppa Italia…è così…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Il tifoso della Roma con una Coppa Italia non si sentirebbe un vincente, ma sicuramente si sentirebbe meglio…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La partita di ieri? Quel finto tifo è terrificante. Il calcio senza pubblico non è calcio, ma poi con quella cosa finta è ancora peggio. Insomma, ha rivinto pure il Napoli. Abbiamo visto vincere tutti, Lazio, Napoli, persino il Milan più scarso della storia. E’ veramente incredibile… Gattuso secondo me è un bravo allenatore, e lui la Roma in questo momento nemmeno la allenerebbe. Lui prende un Milan di disperati e lo tira su, poi Leonardo lo manda via e vanno giù. Poi al Napoli c’era una situazione da suicidio quando è arrivato, botte e insulti, una tragedia, lui l’ha presa e ha vinto comunque una coppa Italia. Ieri ho visto piangere Callejon perchè andrà via dal Napoli, voi ditemi della Roma chi è che si mette a piangere, tolti Totti e De Rossi, quando vanno via da qui…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Vittoria stra-meritata del Napoli, dopo 20 minuti c’è stata solo una squadra in campo, ha preso pure due pali. E’ finita come doveva finire. Io prego perchè la Roma contro la Juventus faccia una partita del genere. Il tweet di Manolas? Lui che dice di aver vinto finalmente un trofeo dopo sei anni che è in Italia la dice tutta…che tristezza…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “La Juve è in calo, mi sembra una squadra da ricostruire e per il prossimo anno soprattutto si possono aprire scenari interessanti. La Roma deve fare un gran finale di stagione. La squadra ha una rosa importante, più giocatori si riescono a trattenere tra quelli forti, più si riesce a puntellare la rosa, e davvero stavolta c’è solo bisogno di questo, e più per la prossima stagione si aprono secondo me prospettive molto, molto interessanti… Centrare la Champions farebbe sì che tutti i discorsi economici cambierebbero. Poi parliamoci chiaro, ogni anno, soprattutto senza qualificazione in Champions, veniva prospettata una Roma fatta di giovani o sconosciuti, e non è mai accaduto. E penso che non accadrà neanche stavolta. E questa può essere una grande occasione, perchè non dico che partiresti alla pari, ma non col gap che c’è stato in questi anni qui…”

David Rossi (Roma Radio): “La Juve in queste due partite ha fatto davvero poco, Ronaldo è irriconoscibile, mi ha fatto impressione, non l’ho mai visto così. La Roma in Europa League giocherà una partita col Siviglia in partita secca e in campo neutro. Parliamo di partite che si giocheranno tra un paio di mesi, tanto che si sta pensando di far entrare la gente allo stadio…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Se la Juventus è questa, passeremo la terza estate più brutta della nostra vita. E’ un bel problema. Io gli scudetti della Lazio li ho sempre sofferti tanto, ma se la Juve è questa ci aspetta veramente il cammino di Santiago…stanno a pezzi. Secondo me noi tra dieci giorni sappiamo di che morte moriamo… Ragazzi, lo scudetto della Lazio in queste condizioni non lo sopporterei. Qua leggiamo che Petrachi se ne va, che Zaniolo con 60 milioni parte, che Pallotta sono tre anni che non si vede in Italia, e questi vincono lo scudetto con il presidente più contestato della loro storia…no ragazzi, non ce la faccio…”

Dario Bersani (Rete Sport): “L’Europa League con questa formula diventa imprevedibile, non mi sentirei di fare nessun pronostico. Se arrivi alla Final Eight, poi può succedere di tutto. Vincerla diventa ormai l’unico modo per salvare la stagione…e diciamo che la salveresti abbastanza eh…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Pedro è della Roma, noi sono giorni che lo diciamo. Pallotta? So che sta trattando con Friedkin, che la trattativa va avanti. Petrachi è all’angolo, il suo carattere forte ha fatto dei nemici all’interno di Trigoria, e ora ha i giorni contati…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Le parole di Pallotta su Firedkin? Non mi sembra una buona tattica per farlo tornare alla carica. Se la Roma viene venduta a 575 milioni, vuol dire che si accolla i debiti, quelli vanno scalati. Se così fosse, non è che Pallotta abboa tutti questi torti. Se Friedkin è così ricco, portameli questi soldi, 2-300 milioni, che mi fai le rate? Ma ricordiamoci come l’ha presa lui la Roma, con dei prestiti dalle banche…”

Franco Melli (Radio Radio): “Friedkin? C’ho capito poco. Pallotta ha fatto capire che non ha i soldi, o almeno non quelli che vuole lui. E allora non so se Friedkin o chi per lui abbia letto quello che ha detto Pallotta, e immagino si sia offeso. Non vedo come possa andare avanti questa trattativa, forse c’è qualcun’altro…”

