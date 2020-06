Baldini torna in sella: fatta per Pedro, ora le cessioni di Under e Kluivert

CALCIOMERCATO AS ROMA NEWS – Franco Baldini torna prepotentemente in sella alla Roma. Lo racconta oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), che scrive come il ds dell’ultimo scudetto del club giallorosso può contare anche sull’appoggio di Morgan De Sanctis, le cui credenziali sono sempre più in ascesa.

E come spesso accade, la gran parte del lavoro di Baldini punta verso l’Inghilterra. Non è un caso se il primo colpo è proprio quel Pedro che ha il contratto in scadenza col Chelsea e che la Roma ha fatto suo dopo una telefonata tra Fonseca e lo spagnolo che ha colpito molto il giocatore, spingendolo ad accettare la corte spietata dei giallorossi.

Centrato il primo rinforzo, adesso è il momento delle cessioni: in partenza, scrive il quotidiano, ci sono Justin Kluivert e Cengiz Under, per le quali giocheranno un ruolo importante gli agenti Raiola e Ramadani. Ottimismo per il riscatto di Smalling dal Manchester United, però i colpi di scena sono dietro l’angolo, e toccherà a Baldini sventarli.

Fonte: Gazzetta dello Sport