Una Roma ancora made in Usa: oltre a Friedkin altri due gruppi interessati al club

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non c’è solo Dan Friedkin. La Roma farebbe gola anche ad altri investitori statunitensi che ancora non sono usciti allo scoperto. L’indiscrezione viene raccontata dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini).

Cominciamo col dire che ancora oggi è il magnate texano ad avere una posizione privilegiata rispetto agli altri, avendo già effettuato una due diligence sulla Roma: la trattativa con Pallotta non è ancora del tutto tramontata e le parole pronunciate dal bostoniano nella sua ultima uscita pubblica lasciano aperta la porta Friedkin, nonostante tra i due il feeling non sia mai scattato.

Ma c’è un’altra voce da tenere in considerazione. E cioè che ci siano discussioni preliminari con altri due gruppi sempre statunitensi, ma per ora ci sono bocche cucite. Non è una novità che Goldman Sachs abbia sottoposto il dossier Roma a diversi investitori Usa, e non è da escludere che dietro il no di Pallotta a Friedkin ci sia l’interesse ad attendere nuove mosse di altri gruppi.

Fonte: Gazzetta dello Sport