Roma, bocciato Montiel. Si allontana Celik. E il mercato di gennaio potrebbe chiudersi senza acquisti

AS ROMA CALCIOMERCATO – Non arrivano aggiornamenti particolarmente esaltanti sul fronte mercato di gennaio dalle pagine de Il Tempo (A. Austini). Fonseca continua a chiedere due rinforzi, un terzino destro e un attaccante, ma non è detto che la proprietà riuscirà ad accontentarlo.

Per la fascia fa un gran parlare di Gonzalo Montiel, ma stando a quanto scrive oggi il quotidiano romano il giocatore argentino è stato bocciato dalla dirigenza di Trigoria. L’altro nome in corsa, il turco Celik, appare lontano. E così alla fine l’alternativa a Karsdorp per la corsia sembra essere ancora Bruno Peres, in scadenza di contratto, fino al termine della stagione.

Quanto all’attaccante-trequartista, in ordine di preferenza Fonseca vorrebbe Bernard, El Shaarawy e Otavio. Il tecnico ha telefonato al primo, che allenava allo Shakhtar, ma a meno di uno scambio con Olsen l’Everton non fa sconti e la Roma non sembra pronta a concretizzare un’offerta. Più facile arrivare ad El Shaarawy, che deve però liberarsi dallo Shaghai Shenhua.

Da settimane il fratello-agente tratta con i cinesi la sua buonuscita, ma l’accordo non è semplice e la Roma non può che aspettare. “Non sarà semplice accontentare l’allenatore e non si può neppure escludere che non arrivi nessuno a gennaio“, conclude il giornale.

Fonte: Il Tempo