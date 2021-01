Roma, tre big sotto accusa

AS ROMA NEWS – I postumi della sconfitta rovinosa nel derby cominciano a farsi sentire. Sui giornali il processo alla Roma, squadra e allenatore, è già iniziato. E a finire sotto alla lente d’ingrandimento sono in particolar modo tre calciatori, tre “big” della rosa che non riescono a rendere quanto dovrebbero.

Si tratta del difensore Chris Smalling, del centrocampista Lorenzo Pellegrini e dell’attaccante Edin Dzeko. Il primo, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera (L. Valdiserri), schierato centrale nella difesa a tre rende la metà di quello che faceva lo scorso anno nel 4-2-3-1 di Fonseca. È un marcatore, non un regista difensivo. In quel ruolo, semmai, sarebbe più utile Cristante.

Anche Dzeko è finito nel mirino di molti per la prestazione ma soprattutto per la mancata carica data alla squadra come capitano. Edin, però, è sempre stato questo, non certo un trascinatore alla Ibrahimovic. Ha altre caratteristiche. Dopo la positività al Covid-19, inoltre, il suo rendimento è calato.

Dello stesso avviso anche Leggo (F. Balzani) che oggi titola: “Dzeko e Pellegrini sotto accusa, leader timorosi contro le grandi”. Capitano e vicecapitano mancano di personalità, sparando a ogni appuntamento importante della squadra. Mancano i gol e manca anche la “tigna” che nei derby deve essere trasmessa dai capitani. E dai romani come Pellegrini che più di Dzeko a fine partita ha accumulato critiche feroci sui social e nelle radio.

