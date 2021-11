ROMA-BODO/GLIMT 2-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Una Roma modesta pareggia la gara di ritorno contro il Bodo/Glimt e fallisce il sorpasso in testa al girone C di Conference League. Brilla solo El Shaarawy, molto deludente la prova della squadra.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 6 – Incassa due gol su cui non poteva fare molto. Per il resto poco impegnato.

Karsdorp 5 – Sbaglia una quantità infinita di cross. Altra prova mediocre di un terzino forse un po’ sopravvalutato.

Mancini 5,5 – Si addormenta in occasione del gol di Botheim. Prova a riscattarsi nel finale, ma sbatte sul palo.

Cristante 6 – Gioca da difensore centrale, ruolo che non è a lui congeniale. Molto male sul gol del 2 a 1 del Bodo, ma dai suoi piedi partono spesso lanci illuminanti.

Ibanez 6,5 – Gioca nell’inedito ruolo di terzino sinistro, e non sfigura. Segna un gol che vale il pareggio dei suoi, tenendo ancora a galla le speranze della Roma di vincere il girone ed evitarsi un turno extra.

Darboe 4,5 – Gioca solo il primo tempo. Beh, gioca…si fa per dire. Dal 46′ Villar 5,5 – Fa un pochino di più del collega gambiano, ma ci voleva poco.

Veretout 5,5 – Corre tanto, ma con troppa poca qualità ed efficacia.

Zaniolo 5 – Salva solo in parte la sua prestazione con l’assist per il gol di El Shaarawy. Ma è troppo poco. Da lui ci si aspetta ben altro. Dal 66′ Shomurodov 6 – Dà un pochino di vivacità in più al reparto, anche se in un paio di circostanze è troppo poco cattivo davanti alla linea di porta.

Mkhitaryan 5 – Ormai si è capito: da questo cinque non schioda. E’ la brutta copia del giocatore che conoscevamo. Dal 46′ Carles Perez 5 – Solita prestazione già vista altre mille volte.

El Shaarawy 7 – Il gol è una delle cose più belle della partita insieme a quello di Solbakken. E’ sempre pericoloso, dalle sue giocate la Roma costruisce le palle gol più succulente. Stremato, esce nel finale. Dal 88′ Zalewski sv.

Abraham 4,5 – Prestazione imbarazzante per la pochezza. E’ vero, non gli arrivano palloni, ma lui non se li cerca nemmeno. Involuzione molto preoccupante. Dall’80’ Borja Mayoral 6 – Fa più lui in dieci minuti che Abraham in tutta la partita. Suo l’assist che porta al pareggio di Ibanez.

JOSE’ MOURINHO 5 – La sua Roma è una squadra che si scopre modesta, che fatica a giocare, che incassa gol con estrema facilità e che sembra anche aver perso l’entusiasmo iniziale. Ora serve vincere a ogni costo a Venezia altrimenti la situazione si fa pesante.

Giallorossi.net – A. Fiorini