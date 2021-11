Roma in riserva, arrivano i primi fischi. Mou lancia l’allarme: “Serve una pausa”

AS ROMA NEWS – Se qualcuno si aspettava una goleada che vendicasse il 6 a 1 dell’andata sarà rimasto molto deluso dalla partita di ieri. Il Bodo/Glimt spaventa di nuovo la Roma, giocando una partita ben organizzata e andando a colpire i giallorossi alle poche occasioni da gol costruite.

All’Olimpico finisce 2 a 2 e per la prima volta da quando c’è Mourinho alla guida del club arrivano anche i fischi. La squadra non ha gioco, e soprattutto appare stanca sia fisicamente che mentalmente. L’euforia di qualche settimana fa sembra un lontano ricordo.

Mou ripropone la formazione formata dai suoi fedelissimi, anche se con qualche aggiustamento dovuto alle assenze: out Vina e Pellegrini, e con Smalling ancora ai box, lo Special One preferisce puntare su Cristante centrale difensivo e spostare Ibanez a sinistra, confermando la scarsa fiducia in Kumbulla e Calafiori.

A centrocampo spazio a Darboe, che non si dimostra superiore ai vari Villar e Diawara giocando una partita debolissima. In attacco Mkhitaryan fa (male) il trequartista, con Zaniolo ed Elsha sulle fasce e Abraham di punta. Ed è proprio l’attacco forse la nota più negativa della serata: i talenti non girano, la squadra costruisce ma non finalizza.

Il centravanti inglese è ormai un oggetto misterioso, Zaniolo è impreciso ed egoista, Mkhitaryan il solito giocatore visto in questa prima parte di campionato. L’unico a brillare è il Faraone, il più in forma anche secondo Mou. Che a fine partita lancia un grido di allarme: “La squadra non è in un momento di grande fiducia. Serve una pausa“.

Che arriva benedetta dopo la gara di Venezia, altro spartiacque decisivo per la stagione giallorossa: la Roma ci arriva col fiato corto, con tanti giocatori sotto tono e con un allenatore che, nonostante questo, non si fida dei cambi a disposizione. Ma ieri i vari Shomourodov e Borja Mayoral hanno dato la sensazione di essere più in palla di Abraham.

A poco reggono le accuse (giustificate) all’arbitro per i due rigori non concessi: c’è delusione intorno a questa Roma, forse più modesta di quanto si credeva all’inizio. Una cosa è certa: è impossibile pensare di contare solo su 12-13 giocatori con così tante partite ravvicinate. E già domenica è arrivato forse il momento di ridare fiducia a qualche giocatore finito nelle retrovie.

Giallorossi.net – A. Fiorini