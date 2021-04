ROMA-BOLOGNA 1-0, i voti dei quotidiani: male Reynolds all’esordio. Bocciati Villar, Perez e Pedro. Bene la difesa e Mayoral

NOTIZIE ROMA CALCIO – Queste le pagelle dei quotidiani di Roma-Bologna di ieri, match di campionato terminato uno a zero per i giallorossi. Bocciato Reynolds all’esordio, male anche gli spagnoli Villar, Perez e Pedro.

Promossa invece la difesa, con diversi sette in pagella ai tre centrali. Bravo Mayoral, il migliore in campo anche grazie al bel gol che decide la partita. Ok Fonseca.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (CECCHINI)

Mirante 6.5; Mancini 6.5, Ibanez 6.5 Fazio 6; Reynolds 5, Villar 5.5, Diawara 6.5, Peres 6; Perez 5.5, Pedro 5.5; Mayoral 6.5. Subentrati: Karsdorp 6, Veretout 6, Pellegrini 6, Mkhitaryan 6.5, Pastore sv. Allenatore: Fonseca 6,5.

IL MESSAGGERO (ANGELONI)

Mirante 6.5; Mancini 7, Ibanez 6.5 Fazio 6; Reynolds 5, Villar 5.5, Diawara 6, Peres 6; Perez 5, Pedro 5.5; Mayoral 7.5. Subentrati: Karsdorp sv, Veretout 6, Pellegrini sv, Mkhitaryan 6, Pastore sv. Allenatore: Fonseca 6.

IL TEMPO (ZOTTI)

Mirante 6.5; Mancini 6.5, Ibanez 7, Fazio 6.5; Reynolds 5.5, Villar 6, Diawara 6.5, Peres 6; Perez 5, Pedro 5; Mayoral 7. Subentrati: Karsdorp 6, Veretout 6, Pellegrini 6, Mkhitaryan 6.5, Pastore sv. Allenatore: Fonseca 6,5.

LA REPUBBLICA (PINCI)

Mirante 6.5; Mancini 6.5, Ibanez 7, Fazio 7; Reynolds 5.5, Villar 5.5, Diawara 6.5, Peres 6; Perez 5, Pedro 5; Mayoral 7. Subentrati: Karsdorp 6, Veretout 6, Pellegrini sv, Mkhitaryan 6, Pastore sv. Allenatore: Fonseca 6,5.

CORRIERE DELLO SPORT (MAIDA)

Mirante 6; Mancini 6.5, Ibanez 7, Fazio 6; Reynolds 5.5, Villar 5, Diawara 6, Peres 6; Perez 5.5, Pedro 5.5; Mayoral 6.5. Subentrati: Karsdorp sv, Veretout 6, Pellegrini sv, Mkhitaryan 6, Pastore sv. Allenatore: Fonseca 6,5.