Villar esagera, Pellegrini lo sgrida. Lampi di Pastore

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La partita di ieri non ha regalato troppe emozioni, ma ha dato sicuramente qualche spunto di interesse. Tra questi l’esordio dal primo minuto di Bryan Reynolds, ma anche il rientro in campo di Javier Pastore.

L’americano è apparso troppo timido: in avvio, subito un tunnel subito da Dijks, che nel primo tempo gli ha fatto vivere un esordio piuttosto complicato. Meglio nella seconda parte di gara, prima che Fonseca lo togliesse dal campo. Il tecnico lo difende: “Gli serve tempo, è un giocatore per il futuro della Roma”.

Ha fatto poi un certo effetto rivedere Javier Pastore in campo a distanza di dieci mesi. Il Flaco ha subito regalato lampi di classe: gli sono bastati pochi secondi in campo per regalare un assist dei suoi a Karsdorp, lanciandolo in porta. La condizione fisica è quella che è, ma la qualità del trequartista argentino non si discute. Può essere prezioso in questo finale di campionato.

Chiusura sull’episodio accaduto nel finale di partita: Villar, ieri troppo innamorato del pallone, ha esagerato con i tentativi di andarsene in dribbling nel raddoppio di marcatura, perdendo un pallone sanguinoso a centrocampo, e costringendo Pellegrini a commettere un fallaccio da ammonizione che gli costerà la squalifica. Il capitano (che ieri ha lasciato la fascia a un ottimo Mancini), lo ha duramente ripreso, sgridandolo platealmente per quella leggerezza.

