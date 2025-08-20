ROMA-BOLOGNA: arbitra Zufferli, Mazzoleni al VAR

13
124

Sabato 23 agosto alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico il match tra Roma e Bologna, valido per la prima giornata della Serie A 2025/26.

A dirigere il match sarà Luca Zufferli della sezione di Udine, coadiuvato dagli assistenti Mondin e Miniutti, mentre Marchetti sarà il IV Uomo. Al VAR ci sarà Mazzoleni, l’AVAR invece sarà Fabbri. Di seguito le designazioni complete:

GENOA – LECCE Sabato 23/08 h. 18.30

MASSA (foto)

COSTANZO – BIANCHINI

IV: ZANOTTI

VAR: ABISSO

AVAR: MARESCA

SASSUOLO – NAPOLI Sabato 23/08 h. 18.30

AYROLDI

LO CICERO – YOSHIKAWA

IV: RAPUANO

VAR: DI BELLO

AVAR: AURELIANO

MILAN – CREMONESE Sabato 23/08 h. 20.45

COLLU

DI GIOIA – MOKHTAR

IV: BONACINA

VAR: DOVERI

AVAR: GHERSINI

ROMA – BOLOGNA Sabato 23/08 h. 20.45

ZUFFERLI

MONDIN – MINIUTTI

IV: MARCHETTI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: FABBRI

CAGLIARI – FIORENTINA Domenica 24/08 h. 18.30

SOZZA

FONTEMURATO – BIFFI

IV: MUCERA

VAR: DI PAOLO

AVAR: GUIDA

COMO – LAZIO Domenica 24/08 h. 18.30

MANGANIELLO

MELI – ALASSIO

IV: TURRINI

VAR: AURELIANO

AVAR: CHIFFI

ATALANTA – PISA Domenica 24/08 h. 20.45

ARENA

PALERMO – POLITI

IV: MARINELLI

VAR: GHERSINI

AVAR: DOVERI

JUVENTUS – PARMA Domenica 24/08 h. 20.45

MARCENARO

SCATRAGLI – ZINGARELLI

IV: SACCHI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: FABBRI

UDINESE – H. VERONA Lunedì 25/08 h. 18.30

TREMOLADA

MORO – CECCON

IV: PERENZONI

VAR: GARIGLIO

AVAR: GUIDA

INTER – TORINO Lunedì 25/08 h. 20.45

LA PENNA

DEI GIUDICI – CAVALLINA

IV: CREZZINI

VAR: PATERNA

AVAR: CHIFFI

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteRoma, numeri da brividi: serviranno 100 milioni di plusvalenze entro giugno 2026
Articolo successivoFLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

13 Commenti

    • È un discorso complesso. Mazzoleni è uno di quelli che è VAR quasi fin da quando è stato introdotto lo stesso VAR, ed è passato attraverso diverse fasi. All’inizio i VAR erano arbitri normali che stavano dietro al monitor, e il VAR si trovava “on site”, in un furgone della regia nel parcheggio dello stadio interessato. Col tempo, gli arbitri dismessi dalla CAN (specialmente per limiti di età o anzianità in ruolo, più raramente quelli dismessi per motivi tecnici) hanno cominciato a formare un gruppo a parte, comunque non numericamente sufficiente per andare a coprire tutte le partite di A e di B, quindi c’è stato un interregno tra arbitri in attività ed ex arbitri, il tutto sempre on site.
      Poi è arrivato il centro unico di Lissone, che ha cambiato radicalmente le cose: essendo tutto centralizzato, almeno per la A (in B a volte capita ancora di avere il VAR on site) capita spesso che a una stessa persona vengano assegnate più partite nello stesso weekend, specialmente se si tratta di un VAR molto esperto, come appunto Mazzoleni. Penso sia per questo che Mazzoleni capita spesso a noi, così come a molte altre big: è molto esperto, sia in termini di esperienza in campo sia da VAR (quindi spendibile nelle partite delle big come noi) e fa solo il VAR da molti anni, quindi il suo nome riciccia spesso.

    • Perché Manganiello arbitro? 12 vittorie 2 sconfitte, giocatevi l’espulsione di uno o più giocatori del Como oltre al rigore

  10. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome