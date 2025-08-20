ROMA-BOLOGNA: arbitra Zufferli, Mazzoleni al VAR

Sabato 23 agosto alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico il match tra Roma e Bologna, valido per la prima giornata della Serie A 2025/26.
A dirigere il match sarà Luca Zufferli della sezione di Udine, coadiuvato dagli assistenti Mondin e Miniutti, mentre Marchetti sarà il IV Uomo. Al VAR ci sarà Mazzoleni, l’AVAR invece sarà Fabbri. Di seguito le designazioni complete:
GENOA – LECCE Sabato 23/08 h. 18.30
COSTANZO – BIANCHINI
IV: ZANOTTI
VAR: ABISSO
AVAR: MARESCA
SASSUOLO – NAPOLI Sabato 23/08 h. 18.30
AYROLDI
LO CICERO – YOSHIKAWA
IV: RAPUANO
VAR: DI BELLO
AVAR: AURELIANO
MILAN – CREMONESE Sabato 23/08 h. 20.45
COLLU
DI GIOIA – MOKHTAR
IV: BONACINA
VAR: DOVERI
AVAR: GHERSINI
ROMA – BOLOGNA Sabato 23/08 h. 20.45
ZUFFERLI
MONDIN – MINIUTTI
IV: MARCHETTI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: FABBRI
CAGLIARI – FIORENTINA Domenica 24/08 h. 18.30
SOZZA
FONTEMURATO – BIFFI
IV: MUCERA
VAR: DI PAOLO
AVAR: GUIDA
COMO – LAZIO Domenica 24/08 h. 18.30
MANGANIELLO
MELI – ALASSIO
IV: TURRINI
VAR: AURELIANO
AVAR: CHIFFI
ATALANTA – PISA Domenica 24/08 h. 20.45
ARENA
PALERMO – POLITI
IV: MARINELLI
VAR: GHERSINI
AVAR: DOVERI
JUVENTUS – PARMA Domenica 24/08 h. 20.45
MARCENARO
SCATRAGLI – ZINGARELLI
IV: SACCHI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: FABBRI
UDINESE – H. VERONA Lunedì 25/08 h. 18.30
TREMOLADA
MORO – CECCON
IV: PERENZONI
VAR: GARIGLIO
AVAR: GUIDA
INTER – TORINO Lunedì 25/08 h. 20.45
LA PENNA
DEI GIUDICI – CAVALLINA
IV: CREZZINI
VAR: PATERNA
AVAR: CHIFFI
È possibile ci capiti sempre Mazzoleni al Var?
probabilmente non “ci capita”…
Non è un bene per la Roma, il buongiorno si vede dal mattino. Ci fanno partire male.
È un discorso complesso. Mazzoleni è uno di quelli che è VAR quasi fin da quando è stato introdotto lo stesso VAR, ed è passato attraverso diverse fasi. All’inizio i VAR erano arbitri normali che stavano dietro al monitor, e il VAR si trovava “on site”, in un furgone della regia nel parcheggio dello stadio interessato. Col tempo, gli arbitri dismessi dalla CAN (specialmente per limiti di età o anzianità in ruolo, più raramente quelli dismessi per motivi tecnici) hanno cominciato a formare un gruppo a parte, comunque non numericamente sufficiente per andare a coprire tutte le partite di A e di B, quindi c’è stato un interregno tra arbitri in attività ed ex arbitri, il tutto sempre on site.
Poi è arrivato il centro unico di Lissone, che ha cambiato radicalmente le cose: essendo tutto centralizzato, almeno per la A (in B a volte capita ancora di avere il VAR on site) capita spesso che a una stessa persona vengano assegnate più partite nello stesso weekend, specialmente se si tratta di un VAR molto esperto, come appunto Mazzoleni. Penso sia per questo che Mazzoleni capita spesso a noi, così come a molte altre big: è molto esperto, sia in termini di esperienza in campo sia da VAR (quindi spendibile nelle partite delle big come noi) e fa solo il VAR da molti anni, quindi il suo nome riciccia spesso.
rocchi Is on fire
Ricominiamoooooo!????? Bene 11 contro 12 come sempre 💛🗡️❤️
Oh ma Mazzoleni è fisso con la Roma?
Como – Lazio: Aureliano al Var. Rigore per la Lazzie.
Perché Manganiello arbitro? 12 vittorie 2 sconfitte, giocatevi l’espulsione di uno o più giocatori del Como oltre al rigore
Zufferli ci deve 2 rigori , se lo ricordi
ma non fanno i sorteggi può esse che viene sempre Mazzoleni al var ! sempre sempre forza Roma
come arbitro é uno dei meno peggio ma al var … semplicemente il peggiore
Di una cosa sono certo. Zufferli fischierà benissimo.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.