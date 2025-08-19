Calciomercato Roma, accordo totale con lo United per Sancho a 19 milioni più 5 di bonus. Si aspetta ancora il sì del calciatore

0
40

Roma e Manchester United continuano a spingere per chiudere l’operazione che porterebbe Jadon Sancho in giallorosso. A riferirlo in questi minuti è Gianluca Di Marzio.

Il giocatore inglese, però, non ha ancora dato il suo ok alla destinazione. La Roma aspetterà ancora, ma non all’infinito.

Intanto però è stato definito l’accordo tra il club giallorosso e quello inglese, che in caso di via libera di Sancho incasserebbe 19 milioni di euro più 5 di bonus.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteCalciomercato Roma, il Napoli pensa a Dovbyk dopo l’infortunio di Lukaku

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome