Calciomercato Roma, accordo totale con lo United per Sancho a 19 milioni più 5 di bonus. Si aspetta ancora il sì del calciatore

Roma e Manchester United continuano a spingere per chiudere l’operazione che porterebbe Jadon Sancho in giallorosso. A riferirlo in questi minuti è Gianluca Di Marzio.
Il giocatore inglese, però, non ha ancora dato il suo ok alla destinazione. La Roma aspetterà ancora, ma non all’infinito.
Intanto però è stato definito l’accordo tra il club giallorosso e quello inglese, che in caso di via libera di Sancho incasserebbe 19 milioni di euro più 5 di bonus.
Fonte: Gianlucadimarzio.com
