Calciomercato Roma, il Napoli pensa a Dovbyk dopo l’infortunio di Lukaku

Il Napoli, dopo il grave infortunio di Lukaku, è tornato sul mercato alla ricerca di un nuovo centravanti per la stagione che inizierà il prossimo weekend.

Il belga nella giornata di domani avrà un consulto chirurgico che stabilirà se sarà necessaria o meno l’operazione. Intanto, però, in casa azzurra ha bisogno di trovare un sostituto per i mesi di assenza dell’ex Inter.

In queste ore, scrive Gianluca Di Marzio, il nome di Artem Dovbyk è stato aggiunto alla lista. L’altro profilo è quello di Hojlund, sul quale però è in vantaggio il Milan.