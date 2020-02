Roma-Bologna, le probabili formazioni dei quotidiani: Perotti trequartista, rebus terzini

ULTIME NEWS AS ROMA – Santon a destra con Kolarov a sinistra e Perotti sulla trequarti in vantaggio rispetto a Mkhitaryan: sono queste le previsioni dei principali quotidiani oggi in edicola sulla formazione che Fonseca manderà in campo questa sera per affrontare il Bologna.

Di diverso avviso “Leggo” che punta su Spinazzola a destra e l’armeno sulla trequarti, mentre per “Il Tempo” sulle corsie esterne saranno confermati Santon e l’ex Juve, con Kolarov destinato ancora alla panchina. Di seguito tutti i probabili schieramenti dei quotidiani:

IL MESSAGGERO

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Perotti, Kluivert, Dzeko.

LA REPUBBLICA

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Perotti, Kluivert; Dzeko.

CORRIERE DELLA SERA

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

LEGGO

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Mkhitaryan, Kluivert, Dzeko.

IL TEMPO

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Under, Perotti, Kluivert; Dzeko.

LA STAMPA

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Under, Perotti, Kluivert; Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Perotti, Kluivert; Dzeko.