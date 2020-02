Roma-Bologna, le scelte di Fonseca

ULTIME AS ROMA – Per niente scontata la formazione che domani sera Paulo Fonseca manderà in campo per affrontare il Bologna. Un paio di rebus ancora da sciogliere, come lo stesso allenatore ha confidato nella conferenza stampa di oggi.

Il primo dubbio è in difesa: Smalling e Mancini saranno confermati al centro, mentre a destra potrebbe tornare giocare Spinazzola, con Kolarov che tornerebbe così ad occupare a corsia sinistra. A centrocampo sarà di certo confermata la coppia Veretout-Cristante, mentre il terzetto dietro a Dzeko è ancora tutto da scoprire.

Pastore è stato escluso dalla probabile formazione titolare dallo stesso allenatore, e così ad occupare il posto di Pellegrini (squalificato) potrebbe essere Mkhitaryan, con Kluivert e Under a completare la batteria dei trequartisti. Perotti però potrebbe essere la novità dell’ultima ora, o al posto dell’armeno o dell’esterno olandese, che ha deluso nelle ultime uscite.

Queste dunque le probabili formazioni di Roma-Bologna, gara che si giocherà domani ore 20:45 allo stadio Olimpico, diretta tv su Sky Sport:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Ünder, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo Lar., Bani, Denswil; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Giallorossi.net – A. Fiorini