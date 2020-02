Stadio Roma, terreni a Vitek: fumata bianca a un passo

ULTIME NEWS AS ROMA – Procede speditissima la trattattiva tra Parnasi e Vitek per la cessione al magnate ceco dei terreni di Tor di Valle su cui dovrebbe sorgere il futuro stadio della Roma.

Stando a quanto scrive oggi il quotidiano “Il Tempo”, l’affare è addirittura più vicino alla conclusione di quello che riguarda il passaggio del club a Friedkin. Ormai si aspetta solo l’arrivo delle ultime carte per annunciare la fumata bianca.

Le verifiche e le asseverazioni sui contratti stilati sia in italiano che in ceco, riferisce oggi “Il Tempo”, hanno richiesto leggermente più tempo del previsto, ma l’ok è imminente e arriverà più o meno a ridosso della firma del preliminare del gruppo Friedkin. Per una doppia svolta fondamentale per il futuro giallorosso.

Fonte: Il Tempo