Roma, Bonucci spinge: può essere lui il rinforzo low cost per gennaio

ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Tra Solet e Theate spunta…Bonucci. Stando a quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’ex difensore della Juventus è diventato un serio candidato per la retroguardia giallorossa in vista del prossimo gennaio.

L’assenza interminabile di Smalling e la necessità di intervenire con un rinforzo low cost ma che sia pronto all’uso sta spingendo Tiago Pinto a considerare la candidatura di Leonardo Bonucci, 36 anni, attualmente in forza all’Union Berlino.

Un’avventura che non sta avendo molto successo: il giocatore sente nostalgia dell’Italia, e il club tedesco sta andando piuttosto male quest’anno, ultimo nel girone di Champions (e dunque fuori dalle coppe europee) e in piena lotta per non retrocedere in Bundesliga.

Per Bonucci appena sei partite e un gol in campionato. Il giocatore già scalpita per tornare in Italia e riavvicinarsi alla famiglia, rimasta a vivere a Torino. L’ex Juve non è in ogni caso l’unico nome sulla scrivania di Tiago Pinto.

Uno che piace molto è sicuramente l’ex Bologna Arthur Theate, ora al Rennes: mancino, può giocare anche sulla corsia sinistra. Risultano sondaggi pure per Pablo Marì, ma il Monza lo ha riscattato la scorsa estate per 4 milioni di euro e adesso lo libererebbe solo per una cifra simile. Chi ha raccolto grandi consensi è Oumar Solet, classe 2000 del Salisburgo, determinato a cambiare maglia e crescere di livello.

Fonte: Corriere dello Sport