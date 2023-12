Mourinho attacca Pinto e la squadra: “Certi giocatori non hanno più niente da sviluppare”. E a giugno è pronto alla rivoluzione

NOTIZIE AS ROMA – “Io voglio continuare con la Roma e sono disposto a pensare in un modo diverso. Semmai continuassi dovremmo pensare veramente bene ai limiti del fair play finanziario. Magari è meglio lavorare con i giovani che hanno un potenziale da sviluppare piuttosto che con giocatori che non hanno più niente da sviluppare“.

Le parole di Josè Mourinho dopo la sconfitta di Bologna fanno decisamente rumore. Perchè se da una parte il tecnico apre in modo chiaro e netto al suo rinnovo con la Roma, dall’altra il tecnico affossa una parte della rosa e il lavoro svolto da Tiago Pinto specie in questa ultima sessione di mercato.

La sostituzione di Renato Sanches è il chiaro manifesto del Mourinho pensiero. Il tecnico portoghese chiede scusa al giocatore (“Mi dispiace da morire per lui, ma dovevo cambiarlo“) ma in qualche modo sta dicendo: non è colpa tua, ma di chi ti ha acquistato. Un’altra stilettata a Tiago Pinto che aveva definito quella del centrocampista portoghese come la sua “scommessa personale”.

E se a gennaio non potrà essere rivoluzione, da giugno servirà intraprendere un’altra strada. Dai nuovi acquisti ai senatori: lo Special One non farebbe prigionieri semmai dovesse continuare sulla panchina della Roma. Un grosso se. L’ultima parola spetterà a Dan Friedkin. Le cui intenzioni restano ancora oscure.

Fonte: La Repubblica