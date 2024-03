Roma-Brighton, in arrivo oltre tremila tifosi inglesi nella Capitale: pronto il piano sicurezza

AS ROMA NEWS – Circa 3.400 tifosi inglesi sono in arrivo nella Capitale dove, giovedì alle 18.45 allo stadio Olimpico, si giocherà Roma-Brighton, per l’andata degli ottavi di finale di Europa League e nella Capitale sta per scattare l’allerta sicurezza.

Anche se i tifosi della squadra inglese sono ritenuti molto tranquilli, tanto che sono generalmente presi in giro da altre tifoserie, il piano predisposto dalla questura di Roma scatterà già da domani mattina con servizi preventivi e particolare attenzione al centro dove saranno transennati o presidiati monumenti e fontane.

Monitorati anche i pub che sono tradizionale luogo di ritrovo per le tifoserie europee. Massima attenzione poi alla zona dello stadio Olimpico, soprattutto nella giornata di giovedì. Tutti i dettagli del piano sono stati messi a punto oggi nel corso di un tavolo tecnico che si è svolto a San Vitale.

Fonte: Adnkronos