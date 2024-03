ULTIME DA TRIGORIA – Out Karsdorp e Kristensen: per il danese c’è lesione muscolare. Domani De Rossi in conferenza con Mancini

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria in vista della gara di andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Brighton.

Non arrivano buone notizie dalla seduta odierna sul fronte terzini destri: non si è allenato in gruppo Rick Karsdorp, che ha svolto solo una seduta individuale per un problema al ginocchio che non sembra ancora aver smaltito del tutto.

Brutte notizie anche sul fronte Kristensen, che oggi non era in campo: l’esterno danese ha svolto i controlli dopo il problema accusato alla coscia sinistra nel match vinto sul campo del Monza, e gli esami hanno purtroppo evidenziato una lesione muscolare. Rasmus dunque rischia di rientrare solo dopo la sosta di metà marzo.

La Roma ha reso noto il programma di domani, giorno di rifinitura e di conferenza stampa: mister De Rossi incontrerà i giornalisti a Trigoria alle 13 per parlare della sfida contro il Brighton dell’amico e rivale De Zerbi. Insieme a lui Gianluca Mancini. Nel pomeriggio la squadra svolgerà la seduta di allenamento pre-match dove il tecnico scioglierà gli ultimi dubbi su modulo e formazione.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

