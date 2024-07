Roma, caccia al centravanti: De Rossi stravede per Omorodion ma prima serve vendere Abraham

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Le Fee, Valentini, Gabriel Sara. La Roma e il suo direttore sportivo sembrano ultimamente essere più impegnati a sistemare difesa e centrocampo, lasciando in secondo piano i rinforzi in attacco.

Ma è evidente che De Rossi, dopo aver perso Lukaku, abbia messo in cima alle priorità l’acquisto di un centravanti di livello che possa non far sentire troppo la mancanza del belga. Nei giorni scorsi si sono fatti tanti nomi: da Jonathan David a Arnaud Kalimuendo, da Strand Larsen (poi finito in Premier, ai Wolves) a Morata, senza che però Ghisolfi muovesse concretamente passi verso uno di questi.

C’è però un nome su cui la Roma sembrava aver messo gli occhi con particolare interesse, nome che pian piano è uscito dai radar per via delle alte richieste dell’Atletico Madrid e per la concorrenza folta e agguerrita: parliamo di Samu Omorodion, 20 anni, centravanti spagnolo di origini nigeriane che lo scorso anno ha giocato in prestito all’Alaves, segnando 9 gol in 35 partite.

Stando a quanto rivela l’edizione odierna de Il Messaggero, Omorodion sarebbe il giocatore richiesto dal tecnico Daniele De Rossi: l’ex capitano della Roma stravede per il colosso di 193 centimetri dell’Atletico, calciatore che unisce forza fisica a una grande velocità in progressione. La Roma, per tentare un assalto, dovrebbe prima vendere (bene) Abraham, che ha ancora mercato sia in Italia (occhio al Milan) che all’estero (in Premier).

Fonte: Il Messaggero

