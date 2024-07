Svalutation azzurra dopo il flop Europeo: Chiesa ora vale 20 milioni, Frattesi 25

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Dopo il flop agli Europei i giocatori della nazionale azzurra, salvo rari casi, si sono decisamente svalutati. A scriverlo è l’edizione odierna de La Repubblica.

Tra questi ci sono anche due giocatori nel mirino della Roma già prima dell’inizio della competizione: Raoul Bellanova e Federico Chiesa. Il primo però non ha giocato nemmeno un minuto, dunque la valutazione del terzino del Torino resta grosso modo la stessa: 20 milioni di euro.

Decisamente al ribasso invece le quotazioni dell’ala bianconera: Chiesa, in scadenza nel 2025, puntava forte su questo Europeo per rivalutarsi sul mercato, e invece è stato molto deludente. Schierato largo a destra da Spalletti, lo juventino non è riuscito a incidere come avrebbe voluto: per lui zero gol e zero assist.

Se prima la Juventus sperava di ricavarci 30-35 milioni dalla sua cessione, dopo questo Europeo la valutazione di Chiesa è crollata: Roma e Napoli, due club interessati al calciatore, difficilmente offriranno più di 20 milioni di euro per l’esterno bianconero.

Calata sensibilmente anche la valutazione di Davide Frattesi, centrocampista che secondo gli addetti ai lavori sarebbe uno dei primi nomi nella lista di De Rossi per la sua mediana ideale: l’interista è passato dai 35 milioni pre-Europeo ai 25 attuali. Solo tre i nazionali in controtendenza: il laziale Zaccagni, autore del super gol contro la Croazia, ma soprattutto Donnarumma e l’ex giallorosso Calafiori.

Fonte: La Repubblica

