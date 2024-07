Felpa azzurra, l’Adidas si difende: foto ingannevole, si tratta di un verde acquamarina (FOTO)

NOTIZIE AS ROMA – Le foto di una nuova felpa della Roma “macchiata” d’azzurro hanno scaldato la già afosa giornata di ieri quando sono cominciate a circolare le immagini dell’indumento incriminato sui social.

I tifosi romanisti si sono ribellati: inaccettabile che su prodotto della Roma possa campeggiare un colore tipicamente “laziale” come quello che appariva sulla felpa Adidas. Da quel momento si è scatenato un vero uragano di proteste contro il noto marchio sportivo.

Oggi però, scrive il Corriere dello Sport, Adidas ha voluto difendere la sua scelta spiegando come in realtà il colore incriminato sia frutto di una foto venuta male: la tinta scelta per la felpa sarebbe un verde acquamarina. Il marchio infatti si sarebbe ispirata a un murale, quello “antinquinamento” di Ostiense creato dallo street artist Federico Massa, alias Iena Cruz.

Una tonalità vintage, ma ben diversa dal celeste adoperato dalla rivale Lazio. Quindi il problema, a quanto pare, è nato soltanto graficamente, con immagini caricate sul sito dell’azienda tedesca e che hanno in qualche modo modificato il colore originale della felpa. Adesso ai tifosi non resta che attendere la possibilità di osservarla dal vivo.

Fonte: Corriere dello Sport

