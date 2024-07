Dopo Le Fee Ghisolfi prepara altri due colpi: Valentini e Gabriel Sara

AS ROMA NEWS – Difesa e centrocampo. Florent Ghisolfi sta cominciando a rivoluzionare la rosa della Roma, che dal 30 giugno ha perso ben 8 elementi tra fine prestiti e scadenze di contratto, partendo dalle sue basi.

Dopo aver detto addio a Llorente, che non sarà riscattato dal Leeds, il nuovo direttore sportivo è andato all’assalto di Nicolas Valentini, 23 anni, difensore argentino di piede sinistro in scadenza a dicembre 2024 con il Boca Juniors. Nonostante le timide smentite di Trigoria, l’affare sembra assolutamente impostato.

Il Boca lo aveva messo ai margini della prima squadra perchè il centrale aveva deciso di non rinnovare. Ora che la Roma è in pressing, il club sudamericano è stato chiaro: servono 7 milioni di euro per strapparlo agli argentini prima della scadenza di contratto. Tanti per un calciatore che tra sei mesi sarebbe libero di firmare a zero. Ma Ghisolfi sa che se vuole battere l’agguerrita concorrenza dovrà fare questo sacrificio per accaparrarsi Valentini, un difensore che De Rossi apprezza particolarmente per le sue doti tecniche e caratteriali. Con lui, Mancini, Ndicka e Smalling (se non sarà sistemato altrove) la difesa è sistemata.

A centrocampo invece è pronto l’assalto decisivo per Enzo Le Fee: la Roma sta per presentare ufficialmente una nuova offerta al Rennes dopo che il club francese ha respinto la prima proposta da 15 milioni di euro che dvrebbe avvicinarsi ai 20 milioni, bonus inclusi, richiesti per il centrocampista.

Ma Le Fee non sarà l’unico colpo per la mediana: dal Brasile assicurano come la Roma sia in pressing sul Norwich per il brasiliano Gabriel Sara. A differenza di Le Fee, il 24enne ex San Paolo ha le caratteristiche del centrocampista box to box con il vizio del gol che De Rossi chiede per il suo centrocampo. Prezzo richiesto: 20 milioni. La Roma potrebbe trovarli cedendo Bove e Aouar, finiti sul mercato.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera / Il Messaggero

