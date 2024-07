“ON AIR!” – ROSSI: “La Roma deve comprare 10 giocatori, comincio a essere perplesso”, CARINA: “Le Fee? In Francia è stato considerato un flop”, COSENZA: “Ho visto il video di Gabriel Sara e mi sono intristito”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La Roma, tra giocatori sul mercato e quelli già andati via, dovrebbe comprare almeno 10 giocatori. Di cui 5 titolari. Siamo al 2 luglio, e non dico che mi aspettavo di avere già un paio di giocatori, perchè ufficialmente il mercato è cominciato ieri, però l’Inter e la Lazio ne hanno già presi tre, la Juve ha preso Douglas Luiz e sta per prendere Thuram…non dico che sono preoccupato, però diciamo comincio a essere un po’ perplesso…Tra l’altro Ghisolfi, poverino, non ha nemmeno colpe, è da 15 giorni che sta qui, di solito i ds cominciano a lavorare sulla squadra da gennaio…Io mi aspetto che la Roma chiuderà il suo mercato con delle lacune. Guardate che tra sei giorni si raduna la squadra…o quello che ne rimane…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La felpa? Mi fa schifo e vorrei parlare con il genio che l’ha creata…ma come caz*o ti è venuto in mente di farlo bianca e celeste?… La squadra vera e propria la vedremo solo a fine luglio, quando torneranno i nazionali. Noi abbiamo come scadenza l’otto luglio, l’inizio del raduno, ma penso che nella testa di Ghisolfi la data di scadenza sia fine luglio… Dybala? Lui e la Roma si incontreranno all’inizio del raduno e penso che la risolveranno, o dentro o fuori. L’8 o il 10 lo sapremo già quale sarà il suo futuro. Abraham invece è in vendita: da lui la Roma vuole ricavare i soldi per il nuovo centravanti. Se poi il 10 agosto Abraham sarà ancora al centro dell’attacco vorrà dire che è cambiato qualcosa, e tu non potrai spendere quei 30-40 milioni per il centravanti che ti serve…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Ronaldo piange perchè sbaglia un rigore, se vedessi un giocatore della Roma piangere dopo un errore mi sarei messo in ginocchio…se un giocatore della Roma piangesse per il dolore della sconfitta, il dolore dello sbaglio, la Roma diventerebbe una delle squadre più forti del mondo. Anche con questi, pensate… e invece oggi sento che c’è qualcuno che a Cristiano Ronaldo lo insulta. Si vede che la gente non riconosce i numeri uno…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Gabriel Sara? Il Norwich l’ha messo proprio sul mercato, ha fatto un video con tutti i gol e gli assist che ha fatto in stagione…io l’ho visto, e mi sono intristito…andatevi a vedere il video per cortesia… Un brasiliano di 25 anni che in carriera non ha mai visto per sbaglio nemmeno la nazionale, nemmeno quelle giovanili…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Sangaré è un calciatore preso per la Primavera ma penso che farà la prima parte del ritiro con i grandi anche per testarne le qualità. Da quello che ho visto è un giocatore interessante come passo e rapidità, ma è un 2007 e deve ancora formarsi sotto ogni aspetto, anche fisico. La Roma ha visto qualcosa nel ragazzo, anche perchè il club lo ha annunciato come un colpo di mercato: ci puntano. Non escludo che si possa vederlo anche in prima squadra nel corso dell’anno. Ma non penso che lo si possa già immaginare come l’alternativa al titolare…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Non ricordo giocatori della Primavera annunciati con un comunicato ufficiale apparso sul sito ufficiale del club, quindi immagino che la Roma ci punti davvero. L’ultimo caso simile è quello di Marquinhos, che non aveva 18 anni quando venne a Trigoria: sembrava più un Primavera, e invece ci accorgemmo dopo poco che era un grandissimo talento. Con Sangarè parliamo di un ragazzo ancora più giovane, ma sarà interessante vederlo nelle prime amichevoli. Se investi un milione e mezzo per un sedicenne vuol dire che ci si crede tantissimo…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La felpa azzurra? A me sinceramente fa schifo. Ed è preoccupante che l’abbiano avallata: ma dove vivono questi, su Marte? Ma come si può dire sì a una felpa di quel tipo? Poi chissene importa, non la compro, e secondo me la ritireranno dal mercato…è come se il Milan si facesse una tuta coi colori nerazzurri…ma come si fa? … Spinazzola? Io gli avrei rinnovato alla metà di quello che guadagnava, e poi avrei preso Holm a destra, e così avrei sistemato le fasce…”

Stefano Carina (Radio Radio): “La Roma è un cantiere ma ci può stare, mancano ancora due mesi alla fine del mercato e il ds si è messo al lavoro tardi. Ma il ritiro comincia tra una settimana e non deve essere un problema di De Rossi se il ds è stato annunciato tardi. Auguro tutto il meglio a Sangaré, l’ho visto in faccia e mi sta simpaticissimo, ma mi sembra un po’ poco. La Roma deve migliorare se vuole entrare di nuovo in Champions. Tra titolari e riserve bisogna comprare 10 calciatori, e siamo tutti concordi sul fatto che arriveranno. Sabatini ne comprò nove in un giorno. Però De Rossi è il primo anno che parte dall’estate, è qualcosa di nuovo anche per lui, e il club non lo ha messo nelle condizioni migliori. Hai bisogno di esterni, e tu il primo calciatore che prendi è un centrocampista, sul quale fra l’altro ci sono considerazioni differenti. In Francia Le Fee è stato considerato il flop dell’anno scorso. Ieri ho sentito paragonarlo a Bennacer, a me ricorda più Gargano…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Gli allenatori hanno anche bisogno di confrontarsi, di essere appoggiati e accuditi da una figura dirigenziale, che sia il ds o il presidente. Credo che la Roma abbia bisogno di una figura forte del genere per accompagnare De Rossi nella sua prima avventura da allenatore dal primo giorno. Che è diverso. Nei ritiri estivi tutti sembrano forti, ti viene sempre da pensare che puoi vincere lo scudetto, è una sensazione sbagliata che avrà anche a De Rossi…Siamo tutti un po’ ragazzini, batti 10 a 0 i boscaioli e provi questa sensazione…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Dobbiamo dire che la Roma è in ritardo. Non so se dipende dal direttore sportivo che conosce poco il nostro calcio. È comunque vero che questa è una società non parlante, ma i fatti li fa. Aspettiamo l’8 luglio per capire che rosa sarà consegnata a De Rossi. Penso che qualcosa si farà, la Lazio è più avanti come acquisti…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!