Roma, sarà Roberto Trapani il nuovo responsabile del settore giovanile: arriva dal Monza

NOTIZIE AS ROMA – Sta per iniziare un nuovo corso per il settore giovanile della Roma dopo gli addii consumati negli ultimi tempi di Gianluca Gombar e Daniele Placido che hanno lasciato il club dai rispettivi incarichi.

Ora alla guida delle giovanili di Trigoria è atteso Roberto Trapani, 31enne che dopo l’esperienza al Milan era ora al Monza, dove lo legava un contratto fino al 2026. Restano da sistemare alcuni dettagli ma ormai la scelta è fatta.

Per quel ruolo era stato sondato anche Francesco Palmieri del Sassuolo, che però è stato promosso dal settore giovanile alla prima squadra.

Fonte: sprintesport.it

