Juventus, fatta anche per Khephren Thuram: al Nizza vanno 20 milioni più bonus

ALTRE NOTIZIE – Secondo colpo a centrocampo della Juventus, che dopo essersi assicurata Douglas Luiz dall’Aston Villa mette a segno un altro acquisto importante per la mediana.

E’ fatta per Khepren Thuram, 23 anni, del Nizza: al club francese andranno 20 milioni di euro più bonus, con la cifra che può salire fino a un massimo di 25 complessivi. Accordo blindato proprio in queste ore, con la Juve che sta scambiando gli ultimi documenti con i transalpini.

Thuram era stato accostato nei giorni scorsi anche alla Roma, ma i bianconeri erano sempre stati in ampio vantaggio. Il calciatore voleva la Juventus e alla fine l’affare è andato in porto: il fratello dell’interista Marcus firmerà un quinquennale. La squadra del neo allenatore Thiago Motta sta cominciando già a prendere forma.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2024