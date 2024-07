Zaniolo riparte dall’Atalanta: affare in prestito con obbligo di riscatto a 16-17 milioni legato alle presenze

ALTRE NOTIZIE – Il futuro di Nicolò Zaniolo è di nuovo in Serie A, ma non alla Fiorentina come si pensava fino a qualche settimana fa: il giocatore ha preferito sposare la causa dell’Atalanta.

Affare in chiusura proprio in queste ore: l’attaccante si trasferirà in nerazzurro in prestito con diritto di riscatto per 16-17 milioni di euro. Il diritto però potrebbe trasformarsi in obbligo a un determinato numero di presenze del giocatore (il 70-80% delle presenze sul totale complessivo).

⚫️🔵 Atalanta keep advancing on deal to sign Nicoló Zaniolo as reported weeks ago. Negotiations underway with Galatasaray on loan move with buy option clause to become mandatory under certain conditions.@MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/Yr6V0vOHfW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2024

L’ex giallorosso dunque è ormai ad un passo dal ritornare in Italia dopo le esperienze non troppo fortunate prima al Galatasaray e poi all’Aston Villa: in Premier League Zaniolo ha trovato pochissimo spazio. Ora per lui è pronta la cura Gasperini, che avrà il compito non facile di rilanciare la carriera dell’ex romanista.