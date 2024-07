Calciomercato Roma, aumenta la fiducia per Le Fee: si avvicina il suo arrivo in giallorosso

AS ROMA NEWS – Aumenta la fiducia in casa Roma per quanto riguarda l’affare Enzo Le Fee, diventato un obiettivo prioritario per il centrocampo giallorosso del mercato che sta impostando il nuovo ds Ghisolfi.

Lo scrive in questi minuti Gianluca Di Marzio di Sky Sport. Il Rennes resta fermo sulla richiesta iniziale: per cedere il talentuoso centrocampista chiede 20 milioni di euro, cifra pagata l’anno scorso dai transalpini per prelevarlo dal Lorient.

Le Fee non ha vissuto una stagione particolarmente felice nel Rennes e ora il nuovo ds Massara è pronto a lasciarlo partire, ma non senza effettuare una minima plusvalenza. La Roma ha fiducia di chiudere presto l’affare, ma per farlo dovrà dunque andare incontro alle richieste dei francesi.

Nei giorni scorsi Ghisolfi aveva avanzato una proposta da 15 milioni di euro per l’acquisto del calciatore, rispedita al mittente. Ma la trattativa va avanti, con il ds che si sta avvicinando alle richieste del Rennes: Le Fee dunque è vicino a diventare il secondo acquisto dell’era Ghisolfi dopo il baby Sangaré, annunciato ieri dalla Roma.

