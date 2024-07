CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 2 luglio 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:20 – LE FEE, IL RENNES VUOLE UNA CONTROPARTITA – La Roma è ferma all’offerta di 15 milioni di euro per Enzo Le Fee (24). Il Rennes chiede 20 milioni e vorrebbe inserire una contropartita tecnica nell’affare con i giallorossi. Il giocatore francese è in pressing per arrivare a Trigoria. (Il Tempo)

Ore 9:30 – ROMA PIU’ AZZURRA: PRATI, BELLANOVA E CHIESA – De Rossi vorrebbe una Roma più italiana: Federico Chiesa (26), Matteo Prati (20) e Raoul Bellanova (24) sono le richieste del tecnico che avrebbe un rinforzo azzurro per ruolo oltre che a tre ragazzi di qualità, gamba e fame. (Corriere dello Sport)

Ore 8:40 – LA ROMA VUOLE ANCHE GABRIEL SARA – Non solo Enzo Le Fee: la Roma vuole rifare il centrocampo acquistando anche il brasiliano Gabriel Sara (25) dal Norwich ma servono altri 20 milioni. Ghisolfi pensa di ricavarli vendendo Aouar e Bove. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:10 – DE ROSSI PAZZO DI OMORODION – Per il ruolo di centravanti la Roma sta cercando di accontentare le richieste di De Rossi, che chiede un investimento importante in quel ruolo: il tecnico stravede per Samu Omorodion (20) dell’Altetico Madrid, ma servirebbero almeno 40 milioni. (Il Messaggero)

Ore 7:30 – IL BOCA CHIEDE 5-7 MILIONI PER VALENTINI – La Roma sta andando all’assalto di Nicolas Valentini (23), difensore centrale del Boca Juniors: il giocatore si libererà a dicembre a parametro zero, e per lasciarlo partire subito il club sudamericano chiede un indennizzo tra i 5 e i 7 milioni di euro. (Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera)

IN AGGIORNAMENTO…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!