Dybala, ecco la proposta alla Roma: rinnovo pluriennale con ingaggio spalmato

NOTIZIE AS ROMA – Due matrimoni in vista per Paulo Dybala. Il primo con la sua compagna Oriana Sabatini, il secondo con la Roma. L’attaccante infatti pare determinato a proseguire la sua avventura in giallorosso nonostante sia arrivato luglio e si sia attivata l’ormai celebre clausola rescissoria.

L’argentino non ha intenzione di lasciare la Capitale e punta a un rinnovo di contratto con i giallorossi. Stando a quanto racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Joya incontrerà il nuovo direttore sportivo Ghisolfi nel weekend per avanzare la sua proposta al club capitolino.

Nella testa di Dybala c’è l’idea di prolungare il suo contratto con la Roma, in scadenza nel 2025 con un rinnovo pluriennale che permetta ai capitolini di spalmare il suo ingaggio su più stagioni. A quel punto sarà decisiva la risposta di Ghisolfi, che chiarirà una volta per tutte le intenzioni del club sul futuro tecnico dell’argentino.

De Rossi attende fiducioso notizie: l’allenatore ha intenzione di puntare forte su Dybala, che potrebbe anche rivestire il ruolo di falso nove nel nuovo attacco romanista. La Joya, beniamino del popolo romanista, è pronto a fare il suo passo per restare ancora a lungo in giallorosso.

Fonte: Corriere dello Sport

