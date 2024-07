Per Le Fee è questione di tempo: il Rennes ha già trovato il sostituto. O’Riley o Gabriel Sara per completare il nuovo centrocampo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Enzo Le Fee sarà presto un nuovo giocatore della Roma. La trattativa con il Rennes procede senza particolari intoppi, con le parti al lavoro per trovare un’intesa definitiva.

La situazione è ben delineata: Massara, neo ds dei francesi, chiede 20 milioni di euro, la cifra pagata lo scorso anno al Lorient per acquistare Le Fee. La Roma si sta avvicinando alla richiesta dei transalpini: a 18-19 milioni con i bonus si può chiudere. Il Rennes è già entrato nell’ottica di perdere il centrocampista 24enne e ha individuato il suo sostituto: si tratta di Glen Kamara del Leeds United.

Ghisolfi ormai è determinato a chiudere con Le Fee, ma il francese non sarà l’unico acquisto per la mediana. Aouar e Bove sono sul mercato, Paredes è tentato da una proposta saudita, non è da escludere che il centrocampo giallorosso potrebbe essere rivoluzionato. Per questo il ds continua a seguire con grande interesse Gabriel Sara, centrocampista brasiliano del Norwich che ha altre caratteristiche rispetto a Le Fee: calciatore più offensivo e votato al gol, può essere il giusto completamento del reparto.

L’altro nome su cui i fari del ds romanista rimangono accesi è Matt O’Riley, 23 anni, centrocampista danese dei Celtic Glasgow: anche lui è un calciatore che ha una grande confidenza con la porta e ha una valutazione simile a quella di Gabriel Silva: servono almeno 20 milioni di euro.

Fonte: Il Messaggero / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!