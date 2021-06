Roma, caccia al difensore: mossi i primi passi per Maksimovic a parametro zero

AS ROMA CALCIOMERCATO – La Roma, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina), ha mosso i primi passi per Nikola Maksimovic, avvicinato più volte alla Lazio negli ultimi tempi.

Il difensore 29enne svincolatosi dal Napoli rientra nei parametri di Trigoria e Pinto ci sta pensando. Non sarebbe il difensore dominante ma un elemento utile, per di più a parametro zero, che sostituirebbe Jesus e il partente Fazio.

Nei giorni scorsi è stato offerto anche Shkodran Mustafi, ma la Roma ha fatto sapere di non essere interessata al difensore tedesco dello Schalke. Per la difesa le prime scelte sono sono Nathan Aké, 26 anni, del Manchester City, Diego Carlos, 28 anni, del Siviglia, e Antonio Rudiger, 28 anni, del Chelsea.

Obiettivi possibili solo se dovesse esserci una cessione eccellente in difesa: su Chris Smalling è vivo l’interesse dell’Everton. La Roma è intenzionata ad ascoltare proposte.

Fonte: Il Messaggero