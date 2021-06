Sergio Ramos si svincola, ma è un sogno impossibile. Spinazzola-Real, la Roma smentisce

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sergio Ramos ha detto addio al Real Madrid. Il difensore 35enne, suo malgrado, ha salutato i Blancos dopo che il club madridista ha deciso di non dare seguito alla proposta per il suo rinnovo di contratto.

Stando a quanto racconta Leggo (F. Balzani), Josè Mourinho avrebbe provato a tentare il fortissimo centrale spagnolo con una telefonata, ma lo stipendio monstre (chiede almeno 8 milioni) è un ostacolo insormontabile che rende il suo arrivo alla Roma un sogno praticamente impossibile.

Sempre sull’asse Roma-Real, ieri AS aveva parlato di un interesse concreto dei Blancos per Spinazzola dietro espressa richiesta di Ancelotti: da Trigoria, fa sapere oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) smentiscono questa indiscrezione.

Inverosimile poi la possibilità di uno scambio con Borja Mayoral, destinato ad un altro anno di prestito in giallorosso.

