Roma, caccia al gruppo misterioso che vuole il club. E ora spunta Jeff Mallett

AS ROMA NEWS ULTIME – Dopo Dan Friedkin, Joe DaGrosa, Micky Arison ora spunta Jeff Mallett. Quelli appena fatti sono tutti nomi di investitori americani accostati recentemente alla Roma, con l’ultimo che si aggiunge alla lista in ordine temporale.

Le voci su Cavani, unite a quelle uscite in questi giorni suoi quotidiani, puntano tutte verso un fantomatico gruppo americano pronto a investire nel club con cui Pallotta avrebbe (il condizionale è d’obbligo) incominciato ad allacciare i primi contatti. Non è una novità che il presidente della Roma abbia deciso di vendere, ma è ancora piuttosto incerto a chi lo farà.

Se Dan Friedkin resta al momento l’unico ad aver mostrato un interesse concreto, tanto che il club giallorosso ha dovuto emettere un comunicarlo per renderlo noto alla Borsa, adesso le ultime voci vedono un Jeff Mallett tra i possibili investitori interessati al club giallorosso. Lo riferisce in questi minuti l’emittente “Tele Radio Stereo“.

Ma chi è Jeff Mallett? Si tratta di un imprenditore canadese noto soprattutto per aver fondato Yahoo. Ma i suoi interessi non finiscono al colosso di Intenet: Mallett gestisce un portafoglio molto ricco che varia dallo Sport all’intrattenimento con diverse attività non solo negli Stati Uniti e in Canada, ma anche in Inghilterra e Cina. Il canadese è inoltre il proprietario dei San Francisco Giants della Major League Baseball.