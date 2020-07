FIENGA: “Il progetto della Roma deve restare ambizioso. Cambio di proprietà? Lo decide l’azionista”

AS ROMA NOTIZIE – Il Ceo giallorosso Guido Fienga risponde alle domande di Sky Sport nei minuti che precedono l’inizio del match tra il Napoli e la Roma. Ecco le dichiarazioni del dirigente sulla partita che si sta per giocare allo stadio San Paolo:

Da tifoso, che spiegazioni darebbe? A chi darebbe la colpa?

“Noi rispettiamo molto i nostri tifosi, sentiamo una certa responsabilità per ciò che stanno provando. Siamo focalizzati sulla ricerca delle soluzioni e non delle colpe”.

Dzeko, Pellegrini, Zaniolo sono sulla lista dei cedibili? Ascolterebbe offerte?

“Il nostro è un progetto che crei le condizioni affinché i calciatori abbiano le giuste ambizioni. I giocatori sono consapevoli di questo e stanno lavorando per questo, vediamo a fine stagione a che punto sarà questo progetto e faremo le nostre valutazioni. Il progetto della Roma non può che essere ambizioso”.

Più vicino lo stadio o il cambio di proprietà?

“Il cambio di proprietà è una scelta che rileva l’azionista. Io mi occupo della gestione del club e devo garantire la stabilità del progetto. Sullo stadio, abbiamo completato tutto il percorso, mancano gli ultimi step del Comune che ci sta lavorando. Speriamo che si completi tutto a breve, restiamo positivi. La questione si è allungata tanto, oltre le aspettative di Pallotta. Noi non molliamo e non penso che Pallotta si sia disamorato per questo. Le scelte dell’azionista sono determinate dalle valutazioni dell’azionista. Come club, siamo determinati sul progetto ma in parallelo per ottenere tutto ciò che serve per lo stadio”.