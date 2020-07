(LIVE!) NAPOLI-ROMA: 0-0

AS ROMA NEWS – Una Roma in crisi si trova ad affrontare questa sera una trasferta particolarmente ostica: il Napoli di Gattuso, distante solo 3 punti dai giallorossi, punta infatti all’aggancio. Per Fonseca, criticato su più fronti per le scelte fatte nel match perso contro l’Udinese giovedì scorso, è un test di fondamentale importanza.

Pallotta gli ha rinnovato la fiducia ma un altro scivolone potrebbe creare nuovo scompiglio intorno a lui. Partita dunque molto delicata per la Roma, chiamata a dare segnali di risveglio. Adesso le ultime sulle formazioni ufficiali che scenderanno in campo al San Paolo, poi il racconto del match.

NAPOLI-ROMA, LA DIRETTA TESTUALE DEL MATCH

PRIMO TEMPO

0′ – Fischia Rocchi, comincia Napoli-Roma!

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE DAL SAN PAOLO

Ore 20:45 – Ecco l’undici titolare della Roma annunciato dal club giallorosso con un tweet:

Ore 20:40 – Questa la formazione ufficiale del Napoli appena resa nota dal club azzurro: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Ore 20:30 – Questa la formazione ufficiale della Roma scelta da Fonseca e comunicata in anteprima da Sky Sport con un tweet di Angelo Mangiante: difesa a tre, torna Pau Lopez, Mkhitaryan e Kluivert dietro a Dzeko.

Roma #ufficiale

Difesa a tre. Pau Lopez Ibanez

Mancini

Smalling Zappacosta

Pellegrini

Veretout

Spinazzola Mikitarian

Kluivert Dzeko. @SkySport #NapoliRoma — Angelo Mangiante (@angelomangiante) July 5, 2020

Ore 19:30 – Cielo sereno sopra Napoli, temperatura intorno ai 27 gradi. Terreno di gioco in buone condizioni. Tra pochissimi minuti vi comunicheremo le scelte definitive di Fonseca e Gattuso, tanti i dubbi da sciogliere in entrambe le squadre.

NAPOLI-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

A disp.: Karnezis, Luperto, Maksimovic, Hysaj, Ghoulam, Lobotka, Elmas, Politano, Lozano, Younes, Mertens.

All.: Gattuso.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Smalling; Zappacosta, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Kluivert, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Mirante, Santon, Fazio, Kolarov, Cristante, Villar, Diawara, Pastore, Zaniolo, Ünder, Carles Perez, Kalinic.

All.: Fonseca.

Arbitro: Rocchi. Assistenti: Alassio – Tegoni. IV uomo: Manganiello. VAR: Mazzoleni. AVAR: Longo.

Giallorossi.net – A. Fiorini