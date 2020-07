GATTUSO: “Non ho nessun segreto, ho giocatori forti e devo ricordarglielo. Va costruita una mentalità vincente”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio San Paolo contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei partenopei ai microfoni di Sky Sport:

Sei vittorie nelle ultime sette e Coppa Italia in tasca, il segreto?

Nessun segreto, alleno giocatori forti e bisogna ricordarglielo. Dopo la Coppa Italia gli ho detto che bisogna pedalare. Il prossimo anno tanti giocatori faranno parte di questa rosa, va costruita un mentalità vincente, bisogna pensare al noi.

Il rapporto con Insigne?

Lorenzo deve lavorare e provare a saltare l’uomo, può fare sempre la differenza. Vuole giocare sempre, ma quello non è un problema. È molto intelligente, è la sua forza.

Questa squadra dove può migliorare per crescere ancora? Un giudizio su Lozano?

Lozano deve giocare a campo aperto, fa più fatica a palleggiare. Ultimamente ha tanta voglia, ma deve venire a legare di più. Questa squadra deve migliorare di mentalità, quando vince si siede. A livello qualitativo la squadra è forte, con giovani fortissimi che non devono pensare di essere arrivati.

Quali giocatori possono fungere da esempio?

Voglio vedere in alcuni casi quello che fa Insigne, che è un attaccante forte che però dà una mano. Quando fai tirare poco gli avversari, ci vuole un lavoro di tutti. Non possiamo fare diversamente.

Concludete poco e prendete ripartenze evitabili. Potete migliorare in queste piccole cose?

Negli ultimi metri vogliamo palla sui piedi e combinazioni strette, quindi facciamo fatica, possiamo migliorare.

Il Napoli ha la rosa più equilibrata?

Ci sono giocatori funzionali, Demme, Lozano, Elmas. Anche Lobotka può giocare dal primo minuto, dà più fantasia e meno equilibrio. Abbiamo giocatori importanti e funzionali al calcio che vogliamo fare. Abbiamo una rosa molto molto importante.

Percentuali di passaggio del turno contro il Barcellona?

Non so nemmeno se arrivo all’8 agosto. In questo momento non ci penso al Barcellona, ora dobbiamo pensare a crescere partita dopo partita. Bisogna mettere la gamba, pensare a queste partite e poi andarcela a giocare.